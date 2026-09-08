Бывший директор Газманова продолжает отстаивать свою невиновность: защита сделала ход

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 17 0

Ранее суд назначил Царенко семь лет лишения свободы по совокупности с его первым приговором.

Фото: Алексей Потицкий/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Защита экс-директора Газманова обжаловала приговор по делу о мошенничестве

Адвокаты бывшего директора Олега Газманова Дмитрия Царенко подали жалобу на приговор по делу о мошенничестве с деньгами от концертов артиста. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении 5-tv.ru.

Суд назначил Царенко семь лет лишения свободы по совокупности с его первым приговором. Свою вину бывший директор певца не признал.

Во время рассмотрения дела Царенко заявил, что добросовестно исполнял обязанности при работе с Газмановым. В прениях сторон он сообщил, что располагает доказательствами своей непричастности к преступлению. Защита просила вынести оправдательный приговор.

Ранее в 2024 году Олег Газманов заявил о подозрениях в адрес своего директора в связи с хищением денег с концертов. После разбирательства Царенко получил четыре года колонии за 13 эпизодов мошенничества на сумму более 10 млн рублей. Позднее в отношении него возбудили еще одно уголовное дело по 17 другим эпизодам.

Адвокат Евгений Эрлихман ранее сообщал, что защита планирует обжаловать решение суда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
86.19
-0.40 100.17
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:30
Бывший директор Газманова продолжает отстаивать свою невиновность: защита сделала ход
0:30
Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку
0:22
На костылях и в инвалидном кресле: Тодоренко рассказала о проблемах со здоровьем
0:01
«Как Деды Морозы»: Станислав Бондаренко о любви дочерей к яркому макияжу
23:33
Турнир RAF в 2027 году пройдет на арене «Лужники» в Москве
23:29
Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотников над регионами России за день

Сейчас читают

Война в проливе 2.0: Иран начал охоту за американскими авианосцами
Новые хиты 2026: какие игрушки пришли на смену Лабубу
Пусто и точка: ресторанам McDonald's на Украине не хватает продуктов
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео