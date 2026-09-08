«Стабильности нет»: Лавров описал ситуацию в мире цитатой из фильма «Москва слезам не верит»

Лавров заявил о большей нестабильности в мире по сравнению с холодной войной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что современная ситуация в мире характеризуется большей нестабильностью, чем период холодной войны. Об этом он рассказал в интервью журналистке Юлии Меньшовой.

Комментируя фразу из фильма «Москва слезам не верит» о том, что «стабильности нет», глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что она остается актуальной, однако сегодняшняя обстановка отличается от ситуации конца 1970-х годов.

По словам Лаврова, во время холодной войны существовала более четкая система международных отношений, в которой стороны понимали позиции друг друга.

«Сейчас стабильности нет гораздо больше, потому что-то была холодная война, с элементами разрядки, все понимали, кто за что отвечает, кому что положено», — сказал министр.

Говоря о причинах нынешней нестабильности, Лавров заявил, что она связана с изменением мирового устройства после распада Советского Союза. По его словам, появляются новые центры влияния, среди которых он отдельно выделил Китай.

«Сейчас появляются новые центры уже многополярного мира. Китай, конечно, прежде всего самая мощная быстрорастущая держава», — отметил глава МИД РФ.

Также Лавров высказался о действиях западных стран в условиях изменения расстановки сил. По его словам, Запад пытается сохранить прежний уровень влияния с помощью различных инструментов.

«Потеря Западом своей объективной способности всем руководить, она ведет к тому, что они пытаются доминировать совсем нечистоплотными методами, санкциями, а то и прямым вмешательством, вплоть до военного вмешательства», — заявил министр.

Лавров добавил, что конкуренция между центрами силы становится одной из причин роста напряженности в мире.

«Они уже просто цепляются за последние возможности для сохранения своего доминирования», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

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