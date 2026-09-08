Плюнуть в лицо? Карл III выпустил инструкцию по обращению с принцем Гарри и Меган Маркл

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

Герцоги Сассекские вернулись в Британию, но монархия открещивается от них.

Какие отношения у принца Гарри и Меган Маркл с Карлом

Фото: © Getty Images/Mark Cuthbert/Contributor

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Карл III выпустил инструкцию по обращению с принцем Гарри и Меган Маркл

Король Великобритании Карл III разослал представителям власти и военным чиновникам инструкции по поводу статуса принца Гарри и Меган Маркл после их возвращения в страну. В документе говорится, что супруги не возобновили выполнение королевских обязанностей и должны восприниматься как частные лица. Об этом сообщило Daily Mail.

Письмо было направлено более чем 100 высокопоставленным лицам, включая лордов-лейтенантов и государственных служащих. Текст подготовил глава королевского двора лорд Беньон после запросов о разъяснении положения герцогов Сассекских.

В документе отмечается, что титулы Его и Ее Королевского Высочества у Гарри и Меган остаются приостановленными и не должны использоваться. Их благотворительная деятельность, как уточняется в письме, является личным делом и не связана с официальными обязанностями монархии.

«Положение герцога и герцогини Сассекских не изменилось. Их статус остается таким, что они являются частными лицами с коммерческими и благотворительными интересами», — говорится в документе.

Решение Букингемского дворца последовало на фоне сообщений о возможном возвращении пары к публичной деятельности в Великобритании.

Ранее источники, близкие к Гарри и Меган, рассказывали о планах проводить мероприятия с участием СМИ. Однако во дворце подчеркнули, что это не будет считаться королевской деятельностью и не должно финансироваться государством.

Отдельно в письме отмечается, что вопросы безопасности принца Гарри остаются в ведении специального комитета, а не короля. Ранее герцог Сассекский оспаривал решение о лишении его государственной охраны после отказа от исполнения королевских обязанностей.

Гарри и Меган отказались от роли работающих членов королевской семьи в 2020 году после так называемого Сандрингемского соглашения. После этого супруги переехали в США и неоднократно публично рассказывали о разногласиях с британской монархией.

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