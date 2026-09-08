Армия России продолжает расширять кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

В результате боевой работы были уничтожены объекты управления беспилотниками и техника противника.

Продвижение армии России в Харьковской области: СВО и ВСУ

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять внешнее кольцо окружения украинских формирований в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в Харьковской области продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирований противника», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что внутри окружения были нанесены удары по подразделениям ВСУ в районе нескольких населенных пунктов региона. По данным ведомства, украинская сторона потеряла до 30 военнослужащих.

Кроме того, были поражены два квадроцикла, три пункта управления беспилотниками и боевая бронированная машина. В ведомстве заявили, что все попытки украинских подразделений прорвать окружение были пресечены.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в окружении в Харьковской области находятся около 1,7 тысячи украинских военных. По данным ведомства, подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо в районах населенных пунктов Малая Волчья, Нефедовка, Варваровка и Черное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли удар по сухогрузу с военно-техническим имуществом ВСУ в порту Черноморск. По данным Минобороны РФ, судно «Мавка» было поражено беспилотниками.

Также в ведомстве заявили о поражении украинского патрульного катера в Черном море.

Кроме того, российские военные нанесли удар по производственно-погрузочному комплексу в порту Измаил. По информации Минобороны, объект использовался для разгрузки военных грузов с судов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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