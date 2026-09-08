Средства ПВО за сутки ликвидировали 713 украинских беспилотников

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Также были сбиты 12 управляемых авиационных бомб.

Сколько беспилотников сбито над Россией за сутки 8 сентября

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 713 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 713 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также привели общие данные о работе российских средств ПВО с начала проведения специальной военной операции. По информации ведомства, за этот период были уничтожены 674 самолета, 284 вертолета и 230 104 беспилотных летательных аппарата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саратовская область подверглась атаке беспилотников ВСУ, в результате которой были повреждены гражданские объекты. По данным губернатора региона Романа Бусаргина, пострадали десять человек, включая троих детей.

После происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте в связи с атакой на жилой сектор.

Шесть пострадавших доставили в больницу. По информации региональных властей, угрозы их жизни нет, всем раненым оказали необходимую медицинскую помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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