Умер первый глава Банка России Георгий Матюхин

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 34 0

Он возглавлял Центробанк в период распада СССР и формирования российского регулятора.

Умер первый глава Банка России Георгий Матюхин

Фото: © РИА Новости/Александр Поляков

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Первый руководитель Банка России Георгий Матюхин умер накануне своего 92-летия. Об этом сообщили в Центральном банке РФ.

В ЦБ отметили, что Матюхин был ответственным руководителем, чьи знания и опыт были востребованы в ключевых направлениях работы финансового регулятора.

«Это был деятельный и ответственный руководитель, глубокие знания и опыт которого были востребованы на важных направлениях работы», — говорится в сообщении Центробанка.

В Банке России выразили соболезнования родным и близким Георгия Матюхина.

Матюхин возглавил Центробанк РСФСР в 1990 году. На период его руководства пришлись распад Советского Союза и создание Банка России. Свой пост он занимал до 1992 года.

Ранее, 30 августа, стало известно о смерти последнего министра морского флота СССР Юрия Вольмера. Он ушел из жизни в возрасте 93 лет и руководил ведомством с 1986 по 1991 год.

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