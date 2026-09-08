Тело известного альпиниста нашли под лавиной в Кабардино-Балкарии

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Число погибших при ЧП в горах на Кавказе выросло до 12 человек.

Фото, видео: MAX/МЧС Кабардино-Балкарии; 5-tv.ru

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Тело известного альпиниста Изотова нашли под лавиной в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили еще одно тело альпиниста, погибшего под лавиной. Им оказался легендарный инструктор из Петербурга Альберт Изотов. Недавно ему исполнилось 70 лет, но он не представлял свою жизнь без гор и обучения молодых спортсменов.

Число погибших увеличилось до 12, судьба пятерых участников группы остается неизвестной. Спасателям приходится работать в сложных условиях. Поднять в воздух вертолет не всегда удается из-за высокой облачности.

В Федерации альпинизма считают, что восхождение было организовано по всем правилам, а само место трагедии считалось проверенным и безопасным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лавина сошла 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии. По данным МЧС, спасатели продолжают обследовать район происшествия и устанавливать судьбу пропавших альпинистов. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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Тело известного альпиниста нашли под лавиной в Кабардино-Балкарии

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