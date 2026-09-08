Любовь к писателю Ерофееву довела нижегородца до уголовной статьи

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Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Фото, видео: MAX/Ирина Волк; 5-tv.ru

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Житель Нижнего Новгорода украл из музея ложку писателя Ерофеева

Любовь к творчеству одного из классиков русской литературы XX века может обернуться уголовной статьей для жителя Нижнего Новгорода. Отдыхая в соседнем Владимире, он посетил известный «Музей ложки», где один из предметов когда-то принадлежал Венедикту Ерофееву. Недолго думая, поклонник поэмы «Москва – Петушки» решил пойти на преступление.

«Обнаружил экспонат — ложку одного из моих любимых писателей Венедикта Ерофеева. Данный предмет представляет для меня культурно-историческую ценность. Достал ее, засунул в рукав. В содеянном раскаиваюсь», — рассказал задержанный.

Ложку изъяли и вернут в коллекцию. Любитель литературы сейчас внимательно читает уголовный кодекс на предмет возможного наказания.

Ранее 5-tv.ru писал, что четыре картины украли из музея Ренуара во Франции. Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия грабителей. Названия похищенных картин и предварительная сумма ущерба пока не раскрываются.

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