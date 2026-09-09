Школьник умер во время урока физкультуры в Нижегородской области

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 47 0

Мальчику стало плохо во время разминки, прибывшие медики не смогли его спасти.

Школьник умер на уроке физкультуры в Городце

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Нижегородской области ученик одной из школ умер во время урока физической культуры. Об этом 9 сентября сообщил министр образования и науки региона Михаил Пучков.

«Вчера в Городце произошла трагедия — погиб ученик одной из школ», — написал глава ведомства в мессенджере «Макс».

По словам Пучкова, ребенку стало плохо во время разминки и легкого бега. Мальчик внезапно потерял сознание.

Министр отметил, что сотрудники школы оперативно отреагировали на произошедшее. Медицинская сестра учреждения начала оказывать первую помощь, а заместитель директора вызвал бригаду скорой помощи.

Медики прибыли на место спустя семь минут, однако спасти школьника не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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