Школьник умер во время урока физкультуры в Нижегородской области

В Нижегородской области ученик одной из школ умер во время урока физической культуры. Об этом 9 сентября сообщил министр образования и науки региона Михаил Пучков.

«Вчера в Городце произошла трагедия — погиб ученик одной из школ», — написал глава ведомства в мессенджере «Макс».

По словам Пучкова, ребенку стало плохо во время разминки и легкого бега. Мальчик внезапно потерял сознание.

Министр отметил, что сотрудники школы оперативно отреагировали на произошедшее. Медицинская сестра учреждения начала оказывать первую помощь, а заместитель директора вызвал бригаду скорой помощи.

Медики прибыли на место спустя семь минут, однако спасти школьника не удалось.

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