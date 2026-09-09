Один из раненых в результате атаки ВСУ в Новороссийске в тяжелом состоянии

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 30 0

Остальные 27 пострадавших — в состоянии средней тяжести.

Атака дронов ВСУ в Новороссийске 9 сентября: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Один из 28 раненых в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новороссийске находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных оценивается, как среднетяжелое. Об этом ТАСС сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«Состояние одного из пострадавших врачи оценивают, как тяжелое. Остальные пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести», — процитировали его в публикации.

По словам Кузнецова, раненые получают всю необходимую медицинскую помощь. Медики по телеметрической связи консультируются со специалистами федеральных центров.

Массированная атака дронов ВСУ затронула несколько районов Краснодарского края. В Новороссийске от атак украинских боевиков погибли четыре человека, в том числе ребенок. Также были повреждены три частных и пять многоквартирных домов, детский сад и православная церковь. Кроме того, произошли возгорания на территории одного из предприятий в городе и возле частного жилого дома.

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