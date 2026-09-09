Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко высказалась о канцлере Германии Фридрихе Мерце, назвав его «рабом немецкого военно-промышленного комплекса». Об этом она заявила в эфире радио Sputnik, комментируя недавнее заявление главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля.

Министр иностранных дел Германии выразил недовольство Украиной из-за недостаточного, по его мнению, объема военных заказов. Захарова отметила, что Мерц не только лоббирует интересы оборонного сектора, но и непосредственно обслуживает их.

«Он не просто лоббирует ВПК Германии, он его обслуживает. Мерц — раб немецкого ВПК», — подчеркнула дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны Евросоюза намерены до наступления зимы 2026 года увеличить поставки американских зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины. Это должно помочь Киеву отразить ожидаемое зимнее наступление России. На последней встрече Контактной группы по обороне Украины Германия выразила желание передать часть своих ракет. Соединенное Королевство также объявило о новом «зимнем» пакете помощи на 100 миллионов фунтов стерлингов, который включает ракеты Patriot.

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