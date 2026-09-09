Мария Захарова назвала Мерца «рабом немецкого ВПК»

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 28 0

Дипломат заявила, что канцлер ФРГ не просто лоббирует, а обслуживает оборонный сектор.

Почему Захарова назвала Мерца рабом немецкого ВПК — новости

Фото: Reuters/Christian Mang

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко высказалась о канцлере Германии Фридрихе Мерце, назвав его «рабом немецкого военно-промышленного комплекса». Об этом она заявила в эфире радио Sputnik, комментируя недавнее заявление главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля.

Министр иностранных дел Германии выразил недовольство Украиной из-за недостаточного, по его мнению, объема военных заказов. Захарова отметила, что Мерц не только лоббирует интересы оборонного сектора, но и непосредственно обслуживает их.

«Он не просто лоббирует ВПК Германии, он его обслуживает. Мерц — раб немецкого ВПК», — подчеркнула дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны Евросоюза намерены до наступления зимы 2026 года увеличить поставки американских зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины. Это должно помочь Киеву отразить ожидаемое зимнее наступление России. На последней встрече Контактной группы по обороне Украины Германия выразила желание передать часть своих ракет. Соединенное Королевство также объявило о новом «зимнем» пакете помощи на 100 миллионов фунтов стерлингов, который включает ракеты Patriot.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
86.47
0.28 100.50
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Российские войска освободили Озерное в Харьковской области
11:53
Мешала жара и сильный ветер: в Оренбургской области потушили ландшафтный пожар
11:47
Застолье без последствий: сколько можно хранить шашлык, чтобы он не испортился
11:42
«Ньюстальгия»: в российские рестораны возвращаются бабушкины рецепты
11:36
Глава Минфина США сравнил будущее Украины с послевоенной Германией
11:30
Несколько дней надежды: что произошло с пропавшим в Бурятии мужчиной

Сейчас читают

Первый складной iPhone уже близко: что покажет Apple на презентации новинок
Как снизить расход топлива у автомобиля
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео