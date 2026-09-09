СК возбудил дело о теракте после атаки дронов на Краснодарский край

Погибли четыре человека, еще 28 госпитализированы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи проводят комплекс мероприятий для сбора доказательств и устанавливают причастных к организации и совершению атаки. В этот день в результате ударов по Новороссийску погибли четыре человека, повреждения зафиксированы в трех частных и пяти многоквартирных домах, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов уточнил, что госпитализированы 28 человек, один из них в тяжелом состоянии, еще один пострадавший получил помощь амбулаторно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что массированная атака украинских беспилотников затронула несколько районов Краснодарского края. В результате повреждены жилые дома, детский сад и православный храм, а также произошли возгорания на предприятии и возле частного дома. В Анапе обломки повредили три частных дома и детский сад, а также упали в лесном массиве заповедника на Малом Утрише, где начался пожар.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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