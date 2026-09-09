Лантратова назвала способы узнать о мерах поддержки для пенсионеров в РФ

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 11 0

Омбудсмен подчеркнула, что в зависимости от статуса и региона субсидии различаются.

Как пенсионерам узнать о положенных выплатах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Лантратова: пенсионеры могут узнать о мерах поддержки в ЕГИССО и МФЦ

Российские пенсионеры могут узнать о положенных им мерах поддержки через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), многофункциональный центр или органы социальной защиты. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

По словам омбудсмена, пенсионерам одного возраста могут быть положены различные льготы. В зависимости от того, есть ли у пожилого гражданина статус ветерана или инвалида, живет ли он одиноко, или же с супругом/супругой, и работает ли он, предусмотрены те или иные субсидии.

Кроме того, свои, особые программы поддержки есть в различных регионах. Если в предоставлении льготы отказали, важно прояснить причину — возможно, нет необходимых документов, либо заявление составлено с ошибкой, либо в реестре наблюдается технический сбой. Такой отказ можно обжаловать, отметила Лантратова.

Всегда стоит проверять информацию в ЕГИССО, либо же обращаться в МФЦ или органы соцзащиты. Омбудсмен также напомнила, что поддержка от государства не ограничивается пенсией — это также налоговые льготы, помощь с оплатой ЖКУ, проезда, лекарств и соцобслуживания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что неработающие пенсионеры в России, чей совокупный доход не превышает региональный прожиточный минимум пенсионера (ПМП), получают социальную доплату.

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