«Личное отношение к истории»: Филипп Киркоров откроет памятник родителям

Певец Филипп Киркоров откроет памятник родителям на Троекуровском кладбище

Народный артист России Филипп Киркоров проведет церемонию открытия памятника своим родителям на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили «Вести».

Открытие памятника, посвященного народному артисту России Бедросу Киркорову и Виктории Киркоровой, состоится 9 сентября на 21-м участке Троекуровского кладбища в 12:00 мск. В мероприятии примут участие друзья и коллеги певца.

Киркоров объяснил выбор даты тем, что для его отца особое значение имели события 9 сентября 1944 года, когда в Болгарию вошли советские войска.

«Особенно важно сегодня сохранять память о том, какую роль в освобождении Болгарии от нацизма сыграл советский солдат, в том числе русский солдат, прошедший тяжелый путь войны и принесший на болгарскую землю освобождение от нацистского влияния. Эта память была частью мировоззрения Бедроса, его личного отношения к истории и к подвигу людей, заплативших за Победу огромную цену», — объяснил выбор даты артист.

Бедрос Киркоров скончался весной 2025 года в возрасте 92 лет. Он стал первым иностранцем, удостоенным звания народного артиста России. Мать певца Виктория Киркорова умерла в 1994 году.

Ранее Киркоров перевез из Софии прах матери и бабушки для создания родового захоронения на Троекуровском кладбище. Их перезахоронение состоялось 29 июля. Певец лично контролировал монтаж монумента, посвященного истории семьи Киркоровых.

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