Зима близко: рост цен на газ в ЕС не остановил даже пониженный спрос в КНР

EADaily: рост цен на газ в ЕС не остановил даже пониженный спрос в КНР

Пониженный спрос на газ в Китае вряд ли позволит вывести больше СПГ на европейский рынок — цены на драгоценное топливо в ЕС продолжат расти. Такое мнение высказали авторы статьи EADaily со ссылкой на слова западных журналистов и предпринимателей.

Цены на газ в ЕС уже приближаются к отметке в тысячу долларов за тысячу кубометров.

Как и ожидалось, вместо открытия судоходства в Ормузском проливе продолжается «танкерная война», ставшая последствием военной эскалации на Ближнем Востоке. Хотя Европа спешно пытается пополнить хранилища, она уже потеряла слишком много времени — а между тем, до начала отопительного сезона всего три недели. Часики тикают, а резервуары пугающе пусты.

Примечательно, что стоимость газа в ЕС уже значительно превышает азиатские котировки. Одной из последних надежд Евросоюза стал запуск поставок российского газа в Китай с 1 января 2027 года. Предполагается, что благодаря этому КНР должна будет «освободить» часть рынка, однако, как резюмировали авторы статьи, Европу не спасет даже это — факторы топливного кризиса все равно перевесят в сторону неизбежного роста цен.

Ранее 5-tv.ru писал, что запасы газа в странах Европы достигли рекордно низкого уровня, и зима для ЕС будет тяжелой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.