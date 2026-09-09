«Яндекс» начал продажи электромобиля Umо 5 частным лицам

Электромобиль Umo 5 стал доступен для покупки частным клиентам в России. Продажи новинки начались у официальных дилеров в 41 регионе страны, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Яндекс Электро».

Автомобиль представлен в двух комплектациях. Версия «Про» стоит 2,59 миллиона рублей, а «Макс» — 2,79 миллиона рублей. Цены указаны с учетом субсидии при покупке электромобиля.

На Umo 5 действует гарантия четыре года или 150 тысяч километров пробега. Для тяговой батареи предусмотрена гарантия пять лет или 500 тысяч километров, а для электромотора и блока управления им — восемь лет или 150 тысяч километров.

Сервисное обслуживание и оригинальные запчасти доступны в официальных дилерских центрах бренда. «Яндекс» обеспечивает обновление программного обеспечения автомобиля по воздуху и круглосуточную поддержку владельцев через приложение.

Производством электромобиля занимается компания EVM на мощностях завода «Москвич», а «Яндекс» выступает технологическим и дистрибуционным партнером проекта.

Umo 5 оснащается электромотором мощностью 136 лошадиных сил в версии «Про» и 204 лошадиные силы в комплектации «Макс». LFP-батарея емкостью 63,2 кВт·ч обеспечивает запас хода до 420 километров в летних условиях. Зарядка от 20% до 80% занимает около 25–30 минут, а полный заряд — примерно один час.

Электромобиль поддерживает быструю зарядку GB/T DC и медленную GB/T AC. Также для модели предусмотрен зимний пакет с подогревом сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Одной из особенностей Umo 5 стала интеграция с голосовым помощником «Алиса». С его помощью можно управлять рядом функций автомобиля, включая климатическую систему, стеклоподъемники, багажник и люк. Мультимедийная система с экраном диагональю 14,6 дюйма позволяет использовать сервисы «Яндекса», синхронизированные через «Яндекс ID».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин посетил площадку автомобильного кластера в Нижнем Новгороде, где запущено производство новых автомобилей Volga. Представители проекта представили президенту стратегию развития производства, включая планы по увеличению уровня локализации и развитию отечественной инженерной школы.

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