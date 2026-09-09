На кино и кофе: школьники назвали комфортную сумму карманных денег

Почти половина респондентов тратит средства на развлечения и еду
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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Lifе.ru: школьники назвали комфортную сумму карманных денег в месяц
Большинство российских школьников считают приемлемым получать от 5 до 15 тысяч рублей карманных денег в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-школы, сообщает Life.ru.
Самым популярным оказался диапазон от пяти до десяти тысяч рублей — его выбрали 36% опрошенных. Еще 32% устроили бы от десяти до пятнадцати тысяч, а 27% назвали достаточными около пяти тысяч. Запросы выше этой суммы встречаются реже: от 15 до 25 тысяч хотели бы получать 2%, от 25 до 50 тысяч — 3%, и лишь 0,3% сочли нормой больше 50 тысяч.
Почти половина школьников тратит деньги на развлечения и еду: 28% — на игры, кино и встречи с друзьями, 21% — в кафе и ресторанах. На кофе и напитки уходит по 12%, столько же — на одежду. Косметику покупают 7%. При этом каждый пятый (19%) откладывает деньги на крупные покупки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фраза «я не хочу в школу» знакома многим родителям и может быть вызвана разными причинами: от усталости и нежелания делать уроки до привыкания к новому коллективу. Однако иногда такие слова сигнализируют о более серьезных проблемах, таких как тревога, конфликты с одноклассниками, сложности с учителем или чувство неуспеваемости.
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