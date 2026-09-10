Задержанному экс-генералу Малькову потребовалась помощь врачей в изоляторе

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 25 0

Несколько дней назад он был задержан по делу о хищении служебного моторного топлива.

Задержание Сергея Малькова генералу стало плохо в изоляторе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Экс-заместителю начальника ГУ МВД по Московской области, генерал-майору Сергею Малькову, которого обвиняют в хищении ведомственного бензина, стало плохо в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

По его словам, задержанному понадобилась медицинская помощь вечером 7 сентября из-за резкого повышения уровня сахара в крови. Уточняется, что бывший офицер страдает инсулинозависимым диабетом.

Прибывшие врачи оказали Малькову всю необходимую помощь, но госпитализировать не стали. Медики оставили его в изоляторе на Петровке с рекомендацией пройти дальнейшее лечение в поликлинике.

Генерала и его подчиненных, а также представителей компании «Евротранс» задержали 7 сентября по подозрению в хищении топлива для полицейских автомобилей. Против них завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». Им грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, их освободили с занимаемых должностей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ поймали подозреваемого в покушении на жизнь российского военного в Саратовской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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