Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в покушении на военного под Саратовом

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

Пострадавший остался жить, несмотря на несколько огнестрельных выстрелов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФС РФ; 5-tv.ru

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Подозреваемого в покушении на жизнь российского военнослужащего в Саратовской области задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Следственным комитетом во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России в Астраханской области по подозрению в покушении на жизнь российского военнослужащего задержан 21-летний гражданин Республики Молдова Николай Кочу», — заявила Петренко.

По данным следствия, нападение произошло 3 сентября в поселке Пробуждение Энгельсского района. Подозреваемый произвел не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия в офицера. Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, он выжил.

Следователи утверждают, что весной 2026 года Кочу, находясь на Украине, согласился совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 70 тысяч долларов. После подготовки он прибыл в Россию через территорию нескольких государств.

По версии следствия, кураторы передали ему через Telegram данные о личности военнослужащего, месте его проживания, тайнике с оружием и маршрутах отхода. В Саратове подозреваемый приобрел средства маскировки, после чего начал слежку за военным и совершил нападение.

В СК сообщили, что фигурант дал признательные показания и подтвердил их во время проверки на месте происшествия. Следствие подготовило ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу назначены экспертизы, изъяты вещественные доказательства.

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