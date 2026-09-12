Капитан погиб после выброса судна на берег в Обской губе

В акватории залива Обская губа судно выбросило носовой частью на берег. На момент инцидента на борту находились два человека из экипажа. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Капитан погиб на месте происшествия», — говорится в публикации ведомства в мессенджере МАКС.

Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности судоходства. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Следственные органы также проводят доследственную проверку. Транспортная прокуратура взяла под контроль ход и результаты процессуальных действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в водах залива Сан-Франциско во время церемонии развеивания праха затонуло судно с 20 людьми на борту, в результате чего один человек погиб и еще трое числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошел в середине лета недалеко от знаменитого острова Алькатрас. Спасателям удалось извлечь из воды 16 человек. Однако поиски оставшихся пассажиров еще несколько недель продолжались на огромной территории, охватывающей около 950 квадратных морских миль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.