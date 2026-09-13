Анна Семенович дождалась предложения руки и сердца

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Василиса Власова
Василиса Власова 24 0

Звезда рассказала о переменах в личной жизни после нескольких лет отношений.

Анна Семенович выходит замуж за бизнесмена Дениса Шреера

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Анна Семенович выходит замуж за бизнесмена

Анна Семенович получила предложение руки и сердца от 45-летнего бизнесмена Дениса Шреера. Певица показала роскошное кольцо и поделилась радостной новостью в личном блоге. 46-летняя артистка наконец дождалась заветного предложения — многолетние мечты о свадьбе претворились в жизнь.

Instagram*/ann_semenovich

«Сегодня все изменилось. Я сказала „да“!», - так Семенович подписала публикацию.

Певица никогда не была замужем, хотя предложения ей поступали. Именно рядом с Денисом она захотела стать женой.

История пары с самого начала была непростой. Об избраннике Семенович заговорили в 2023 году, а имя Дениса Шреера публика узнала летом 2024-го. Бизнесмен жил между Россией и Германией и на тот момент оставался женат. Его супруга Марина с сыном была в Германии, и известие о романе мужа стало для нее шоком: развод еще не был оформлен.

Семенович и Шреер видели ситуацию иначе: Анна говорила, что брак супругов фактически закончился, а развод затянулся из-за немецких законов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Гоши Куценко и Марии Порошиной Полина выходит замуж.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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