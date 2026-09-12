«Спартак» установил рекорд КХЛ по скорости трех заброшенных шайб

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 27 0

Предыдущее достижение принадлежало нижегородскому «Торпедо».

Какой рекорд установил «Спартак» в КХЛ

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Спартак» установил рекорд КХЛ по трем самым быстрым забитым шайбам

Хоккеисты «Спартака» забросили три самые быстрые шайбы в истории Континентальной хоккейной лиги во время встречи с череповецкой «Северсталью». Об этом сообщила пресс-служба КХЛ в своем Telegram-канале.

За стартовые две минуты игры отличились нападающие красно-белых Александр Беляев, Даниил Гутик и Никита Холодилин. Благодаря этому команда обновила достижение, ранее принадлежавшее нижегородскому «Торпедо».

Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2014 года. Тогда хоккеисты «Торпедо» смогли забросить три шайбы в ворота московского «Витязя» почти за первые три минуты матча.

Ранее 5-tv.ru писал о скандале в КХЛ, связанным с решением организации лишить аккредитации целый ряд известных журналистов. В числе них спецкор газеты «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко. При этом, по мнению той же лиги именно он был признан лучшим журналистом по итогам двух сезонов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:30
Безопасный судоходный маршрут: Иран и Оман пришли к соглашению
0:15
СК возбудил дело после ДТП с рейсовым автобусом под Пермью
0:01
Анна Семенович дождалась предложения руки и сердца
23:45
Фестиваль Росгвардии собрал более 25 тысяч человек в «Лужниках»
23:25
В Кремле исключили встречу Путина и Зеленского на саммите G20
23:15
Капитан погиб после выброса судна на берег в Обской губе

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
«Это случилось!» — У Гарика Харламова и Катерины Ковальчук родился ребенок
Груды металла: кадры с места ДТП под Архангельском, где погибли 13 человек
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео