Путин поздравил Розенбаума с юбилеем

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 32 0

Президент отметил талант артиста и его вклад в добрые дела.

Путин поздравил Розенбаума с 75-летием

Фото: legion-media/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru

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Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Розенбаума с 75-летием. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Уважаемый Александр Яковлевич! Примите поздравления с 75-летним юбилеем», — говорится в обращении.

Президент подчеркнул, что артист всегда работает вдохновенно, дарит слушателям тепло души и сердца.

«Благодаря особой, доверительной манере исполнения, Ваши талантливые песни пользуются заслуженной популярностью у слушателей разных поколений», — отметил Путин.

Также глава государства обратил внимание на деятельный вклад юбиляра в реализацию востребованных благотворительных и гуманитарных инициатив. В заключение Путин пожелал Розенбауму доброго здоровья, успехов в делах и начинаниях.

За карьеру Александр Розенбаум написал более 800 песен и выпустил более 30 альбомов. Его репертуар охватывает несовместимые на первый взгляд жанры и темы: блатную романтику, казачьи песни, военную лирику, джаз и городской романс.

Интересно, что Розенбаум окончил Первый Ленинградский медицинский институт по специальности «анестезиология-реаниматология» и несколько лет работал на скорой помощи. Именно этот опыт, по его собственному признанию, дал ему материал для песен и понимание человеческих судеб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Розенбаум всегда старался держать семейную жизнь закрытой от посторонних глаз. Артист редко говорил о близких публично и не стремился превращать жену, дочь и внуков в часть медийного образа.

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