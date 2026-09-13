Путин завершил трехдневный визит в Индию

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

Он прибыл в Нью-Дели 11 сентября для участия в мероприятиях БРИКС.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; MAX/Кремль. Новости; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин завершил трехдневный визит в Индию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер прибыл в Нью-Дели 11 сентября на саммит БРИКС. В пятницу Путин встретился с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Перед началом переговоров индийский политик вручил президенту РФ памятный подарок — древний трактат. Он считается одной из самых почитаемых книг индийского народа тамилов.

После переговоров Путин и Моди отправились на международную промышленную выставку «Иннопром. Индия», организованную министерствами промышленности и торговли двух стран. В этот же день российский лидер вместе с другими главами государств выступил на Деловом форуме БРИКС.

Выступая на саммите, президент РФ, в том числе, высказался о геополитике на БРИКС. Еще он рассказал, что, по его мнению, мешает созданию многополярного мира. При этом глава государства отметил, что страны БРИКС способны строить экономические связи, несмотря на санкции.

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