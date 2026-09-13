«Дополнительный стресс»: принц Уильям высказался о возвращении брата

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 28 0

Супруги Сассекских так и не смогли наладить отношения со всеми членами королевской семьи.

Принц Гарри помирился с принцем Уильямом или нет

Фото: Reuters/Toby Melville

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Принц Уильям высказался о возвращении брата в Великобританию

Принц Уильям продолжает игнорировать герцога и герцогиню Сассекских (Гарри и Меган. — Прим.ред.) после их возвращения в Великобританию. Об этом сообщил журнал Page Six со ссылкой на источник, близкий к окружению королевской семьи.

По словам инсайдера, король Карл III, у которого в 2024 году обнаружили рак, был воодушевлен приездом младшего сына на родину. Он даже выделил время в своем графике и встретился с семьей наследника. Тем временем принца Уильяма с самого начала настораживал приезд брата. Он переживал, что из-за этого в будущем у королевской семьи вновь могут возникнуть проблемы. Поэтому он наотрез отказался появляться вместе с Гарри и Меган на публичных мероприятиях.

Старший сын Карла III до сих пор не разговаривает с братом, так как не может забыть, сколько пришлось пережить его жене из-за четы Сассекских.

«Кейт (жена принца Уильяма. — Прим.ред.) наконец достигла ремиссии, и тут они возвращаются в Британию и создают дополнительный стресс для всех», — подытожил собеседник издания.

Супруги Сассекских приехали в Великобританию месяц назад. Однако за это время им так и не удалось помириться со всеми родственниками.

Ранее принц Уильям заподозрил брата в шпионаже. Об этом также сообщил источник, близкий к королевской семье. По словам инсайдера, после прежних выходок Гарри потенциальный наследник трона не готов разговаривать с ним по душам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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