Врач предупредил о последствиях привычки сидеть «нога на ногу»

Травматолог Игнатов предупредил о вреде привычки сидеть нога на ногу

Поза «нога на ногу» кажется удобной и безобидной, но при длительном сидении она вредит опорно-двигательному аппарату и самочувствию. Об этом «Газета.ру» рассказал травматолог-ортопед Михаил Игнатов.

«Одна из главных причин отказаться от привычки подолгу сидеть в позе „нога на ногу“ связана с ее влиянием на осанку. Когда человек долго находится в таком положении, смещается ось позвоночника, а нагрузка на мышцы спины возрастает. Им приходится постоянно компенсировать это смещение, что со временем приводит к перенапряжению и появлению болевых ощущений. Кроме того, неправильная осанка создает дополнительное давление на межпозвонковые диски, способствуя их преждевременному износу и повышая риск развития хронической боли в спине», — пояснил врач.

Специалист отметил, что еще одна проблема при длительном сидении связана с кровообращением. Как пояснил врач, продолжительное нахождение в позе «нога на ногу» может приводить к сдавлению сосудов и нервов, временному нарушению венозного оттока и появлению отеков.

Согласно исследованиям, подобная поза нередко вызывает и временный рост артериального давления. При наличии венозных заболеваний долгое сохранение такого положения способствует венозному застою, а он считается одним из факторов риска образования тромбов.

Чтобы уменьшить риски для здоровья, нужно регулярно менять положение тела и больше двигаться в течение дня. Рекомендуется каждый час делать небольшие паузы, вставать из-за стола и выполнять легкую разминку.

Кроме того, важно следить за осанкой: спина должна быть прямой, а голова, плечи и таз — находиться на одной линии. Время от времени сидеть, закинув ногу на ногу, допустимо, но злоупотреблять этой привычкой не стоит.

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