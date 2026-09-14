Почти 43 тысячи сайтов с запрещенными БАД заблокировали в России

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 21 0

Роспотребнадзор продолжает выявлять интернет-магазины, где продаются биологически активные добавки, не разрешенные к реализации в стране.

Как борются с запрещенными биодобавками в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Роспотребнадзор заблокировал 42,8 тысячи интернет-ресурсов, на которых предлагались к продаже запрещенные биологически активные добавки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди нарушений были товары без государственной регистрации, добавки с превышением допустимого содержания отдельных веществ, а также продукция, которая может быть опасной для покупателей.

«Работа продолжается: ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД», — говорится в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют покупателям приобретать такие добавки только у официальных продавцов и проверять наличие регистрационных документов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что при выборе биологически активных добавок без назначения врача необходимо проверять госрегистрацию и внимательно изучать состав и действующие вещества. При этом принимать такие таблетки лучше после консультации со специальном и необходимых исследований.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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