Массовая авария с шестью авто произошла на МКАД: есть пострадавшие

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 249 0

На место происшествие экстренно отправлен вертолет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Массовая авария с шестью авто произошла на МКАД: есть пострадавшие

Жесткое ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 33-го километра МКАД в районе Северного Бутова в Москве.

Cтолкнулись как минимум шесть машин. В результате аварии пострадали не менее двух человек, среди них 6-летняя девочка. Одной из пострадавших оторвало ногу. В тяжелом состоянии ее на вертолете доставляют в НИИ имени Склифосовского.

Спасателям пришлось извлекать одного из участников происшествия из-под автомобиля.

После столкновения у одной из машин пробило бензобак, из-за чего топливо оказалось на проезжей части. На месте работают экстренные службы.

Из-за аварии движение на участке затруднено: перекрыты две полосы из шести, длина пробки составляет около шести километров.

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