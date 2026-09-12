Бабушка нашла 11-летнего внука мертвым в бане в Свердловской области

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 47 0

Ребенок задохнулся от жара.

Случаи смерти в бане

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

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Пожилая россиянка нашла 11-летнего внука мертвым в натопленной бане в селе Косой Брод в Свердловской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам инсайдера, бабушка жарко растопила баню и помылась, после чего закрыла трубу и ушла. Мальчик зашел через несколько минут, не зная, что помещение не вентилируется и находиться там нельзя. Когда пенсионерка хватилась ребенка, он уже был мертв.

Сауны и бани часто становятся местом трагической гибели людей. Ранее в бассейне общественной сауны в Басманном районе Москвы погибла 25-летняя девушка.

Как сообщил источник 5-tv.ru, посетительница нырнула в воду, однако не смогла всплыть и захлебнулась насмерть. По предварительной информации, она провела на дне бассейна несколько минут.

Когда произошедшее заметили сотрудники учреждения, они достали тело из воды и попытались реанимировать на месте, однако было уже поздно — она скончалась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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