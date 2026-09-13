Двух петербурженок отправили под стражу по делу о краже на 116 миллионов рублей

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двух местных жительниц по делу о краже имущества на сумму более 116 млн рублей. По версии следствия, с 9 по 11 сентября они проникли в квартиру на Невском проспекте и вынесли оттуда ценности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Женщинам предъявили обвинение в краже в особо крупном размере. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 ноября.

Сами обвиняемые рассказали, что сначала получили звонки от неизвестных, которые назвались сотрудниками Минцифры и ФСБ. Собеседники заявили, что женщины якобы связаны с преступниками и могут стать фигурантами дела о государственной измене.

Позже звонившие предложили им стать внештатными сотрудниками ФСБ и выполнять задания мнимого следователя, чтобы доказать свою непричастность. По словам обвиняемых, они встретились, приобрели инструменты и отправились в квартиру на Невском проспекте. Им сообщили, что владелец жилья якобы задержан за взятки. После этого женщины забрали имущество и перевезли его в деревню.

Как рассказала следствию пострадавшая, она также действовала по указаниям неизвестных, представившихся сотрудниками Минцифры и ФСБ. Они убедили женщину сфотографировать места хранения денег и ценностей, а затем попросили ее вместе с матерью покинуть квартиру и оставить ключ.

Звонившие пригрозили женщинам обвинениями в государственной измене и помощи террористам, если те кому-либо расскажут о происходящем. На следующий день хозяйка вернулась домой вместе с матерью и обнаружила пропажу ценных вещей.

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