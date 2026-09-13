Мейн-кун взял хозяйку в заложницы на ее собственном балконе

Мейн-кун запер хозяйку на балконе в Новосибирске

В Новосибирске спасатели помогли женщине выбраться с балкона собственной квартиры, где ее запер кот, сообщила муниципальная аварийно-спасательная служба.

Инцидент произошел на улице Абаканской. Женщина вышла подышать свежим воздухом, и в этот момент дверь за ее спиной захлопнулась. Как рассказали спасатели, виновником оказался домашний питомец — крупный рыжий кот породы мейн-кун.

Чтобы выпустить женщину, спасателям пришлось вскрыть замок входной двери. Отмечается, что кот в результате происшествия не пострадал.

В Петербурге жители одной из многоэтажек ждут финала истории, которая развивается совсем по другому сценарию: хозяйка закрыла на балконе своей квартиры обезьяну, которая вторые сутки безуспешно пытается пробраться в тепло. Как сообщал 5-tv.ru, жильцы серьезно обеспокоены содержанием мартышки.

Жильцы трижды направляли заявления в полицию и Роспотребнадзор, однако ответа не последовало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.