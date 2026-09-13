Мейн-кун взял хозяйку в заложницы на ее собственном балконе

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 23 0

Женщина ненадолго вышла подышать свежим воздухом, но вернуться в жилище самостоятельно уже не смогла.

Мейн-кун запер хозяйку на балконе в Новосибирске

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мейн-кун запер хозяйку на балконе в Новосибирске

В Новосибирске спасатели помогли женщине выбраться с балкона собственной квартиры, где ее запер кот, сообщила муниципальная аварийно-спасательная служба.

Инцидент произошел на улице Абаканской. Женщина вышла подышать свежим воздухом, и в этот момент дверь за ее спиной захлопнулась. Как рассказали спасатели, виновником оказался домашний питомец — крупный рыжий кот породы мейн-кун.

Чтобы выпустить женщину, спасателям пришлось вскрыть замок входной двери. Отмечается, что кот в результате происшествия не пострадал.

В Петербурге жители одной из многоэтажек ждут финала истории, которая развивается совсем по другому сценарию: хозяйка закрыла на балконе своей квартиры обезьяну, которая вторые сутки безуспешно пытается пробраться в тепло. Как сообщал 5-tv.ru, жильцы серьезно обеспокоены содержанием мартышки.

Жильцы трижды направляли заявления в полицию и Роспотребнадзор, однако ответа не последовало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:40
«Это ее путь»: дочь Ксении Бородиной приняла православие
23:20
Мейн-кун взял хозяйку в заложницы на ее собственном балконе
23:00
ДТП на мокрой дороге в Стамбуле: два пассажира автобуса сгорели заживо
22:40
«Настоящий воин»: каким телосложением обладал князь Дмитрий Донской
22:20
Схватки на высоте: россиянка родила третьего ребенка в самолете
22:05
«Он сам пришел!» Ираклия Пирцхалаву шантажируют скрытыми записями из отеля

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
«Армянский Юра Борисов»: Гарик Мартиросян кардинально сменил имидж — фото
«Умерла внутри от страха»: сына Айзы увезли в больницу
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео