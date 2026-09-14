При ударе дрона по Шебекино пострадали мать и 13-летняя девочка

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 30 0

После налета в городе загорелись частный дом и автомобиль, еще несколько машин получили повреждения.

Удар дрона по Шебекино ранил мать и 13-летнюю девочку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Женщина и ребенок пострадали после атаки беспилотника на Шебекино

Мать и ребенок обратились за медицинской помощью после удара по коммерческому объекту.

Женщина и ее 13-летняя дочь пострадали 13 сентября при атаке беспилотника ВСУ на коммерческий объект в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«В Шебекино в результате атаки дрона на коммерческий объект пострадали мама и ее 13-летний ребенок. С акубаротравмами они обратились в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Позднее город подвергся новым атакам беспилотников. На одной из парковок повреждения получили несколько автомобилей. Также загорелись частный дом и машина.

В селе Маломихайловка повреждены частные дома и автомобиль. В Косилово Грайворонского округа FPV-дрон нанес повреждения легковой машине.

Последствия атаки зафиксировали и в поселке Красная Яруга, где было повреждено остекление частного дома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:15
На Камчатке ищут туриста, пропавшего у вулкана Плоский Толбачик
4:00
История стала обязательным предметом ВПР для студентов колледжей и техникумов
3:45
В России хотят установить минимальную пенсию на уровне 50 тысяч рублей
3:30
Лес теперь за медведями: в Улан-Удэ закрыли экотропы
3:15
Легкоатлеты из России призвали ООН и МОК вернуть их в мировой спорт
3:00
При ударе дрона по Шебекино пострадали мать и 13-летняя девочка

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
Мартышкин труд: в Петербурге обезьяна два дня выживает на холодном балконе
«Мы тебя ждали»: Харламов и Ковальчук показали первое фото ребенка
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео