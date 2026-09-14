При ударе дрона по Шебекино пострадали мать и 13-летняя девочка

Женщина и ребенок пострадали после атаки беспилотника на Шебекино

Мать и ребенок обратились за медицинской помощью после удара по коммерческому объекту.

Женщина и ее 13-летняя дочь пострадали 13 сентября при атаке беспилотника ВСУ на коммерческий объект в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«В Шебекино в результате атаки дрона на коммерческий объект пострадали мама и ее 13-летний ребенок. С акубаротравмами они обратились в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Позднее город подвергся новым атакам беспилотников. На одной из парковок повреждения получили несколько автомобилей. Также загорелись частный дом и машина.

В селе Маломихайловка повреждены частные дома и автомобиль. В Косилово Грайворонского округа FPV-дрон нанес повреждения легковой машине.

Последствия атаки зафиксировали и в поселке Красная Яруга, где было повреждено остекление частного дома.

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