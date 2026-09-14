Легкоатлеты из России призвали ООН и МОК вернуть их в мировой спорт

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 27 0

Российские спортсмены лишены возможности участвовать в международных соревнованиях с 2022 года.

Заявление легкоатлетов из России по их допуску к турнирам

Фото: © РИА Новости/Илья Хамов

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Легкоатлеты из России призвали ООН и МОК вернуть их в мировой спорт

Российские легкоатлеты выступили с совместным заявлением с требованием отменить отстранение от международных соревнований. Обращение направлено в ООН, Международный олимпийский комитет и Ассоциацию легкоатлетических федераций World Athletics. Об этом прыгунья с шестом Полина Кнороз сообщила на своей странице в социальной сети.

«На протяжении многих лет мы лишены возможности реализовать нашу мечту. Мы хотим быть частью мирового спорта, ставить рекорды и показывать результаты. Мы призываем ООН, МОК и World Athletics услышать наши голоса и позволить нам вновь выступать на международной арене», — написала спортсменка.

Кнороз также обвинила руководителя ассоциации Себастьяна Коу в поощрении дискриминации российских атлетов. Она подчеркнула, что спортсмены из России хотят соревноваться на равных с представителями других стран.

Накануне Коу заявил, что позиция организации в отношении российских легкоатлетов остается прежней. Не повлияли на нее и иски, которые Всероссийская федерация легкой атлетики летом подала в Спортивный арбитражный суд.

ВФЛА лишили членства в 2015 году после допингового скандала. Позднее россияне могли участвовать в международных стартах в нейтральном статусе после получения индивидуального допуска. Однако с 2022 года они не выступают на турнирах под эгидой ассоциации даже в таком качестве.

В марте этого года с федерации сняли все ограничения по допингу. В июле МОК восстановил членство Олимпийского комитета РФ и рекомендовал отменить санкции в отношении российских спортсменов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Международная федерация баскетбола разрешила российским и белорусским игрокам, а также тренерам и судьям и официальным лицам участвовать в соревнованиях и работать на турнирах под эгидой организации. 

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