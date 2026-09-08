Не чужая земля: Путин рассказал о своих корнях в Тверской области

Путин рассказал о своих корнях в Тверской области

Сохранение исторической памяти, в том числе в архитектуре, сегодня стало темой разговора в Кремле. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев доложил президенту о развитии региона.

Вопросы решаются разные — это подготовка к зиме, газификация, поддержка бойцов спецоперации и их семей. А в последние годы область стала одним из самых привлекательных направлений для путешественников.

— Важной сферой является туризм в Тверской области. Мы занимаем второе место по доле туризма в валовом региональном продукте, — сказал врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

— Хорошо развивается отрасль на самом деле, — отметил президент России Владимир Путин.

— Отрасль развивается очень хорошо. У нас есть огромный кластер «Завидово» и очень много других точек притяжения, куда едут туристы.

— Хорошо бы еще восстанавливать усадьбы заброшенные. Тоже объект показа был бы.

— Этим занимаемся. У нас очень хорошие есть исторические места, где мы большое внимание этому уделяем», — сказал врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

Виталий Королев попросил президента издать указ о праздновании 900-летия Твери — оно состоится в 2035 году.

Владимир Путин во время встречи отметил, что этот регион для него не чужой. Обе его семьи — по отцовской и материнской линиям — происходят как раз из Тверского уезда.

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