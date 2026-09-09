«Отразятся негативно»: Песков раскрыл позицию России по международным вопросам

Песков: действия Венгрии имеют негативные последствия

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге затронул несколько международных тем. Он рассказал о реакции России на высылку дипломатов из Венгрии, оценил ситуацию с газовыми хранилищами в Европе, а также сообщил о контактах по урегулированию конфликта на Украине и возможной встрече лидеров России, США и Китая.

Кремль пообещал ответить Венгрии

Дмитрий Песков заявил, что решение Венгрии выслать десять российских дипломатов негативно отразится на двусторонних отношениях Москвы и Будапешта.

«Отразятся они (действия Венгрии. — Прим. ред.) негативно. Безусловно, это не может не иметь негативных последствий для всего комплекса наших двусторонних отношений», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в сохранении и дальнейшем развитии контактов с Венгрией.

По его словам, Москва не стремится наносить ущерб накопленному опыту взаимодействия двух стран. Однако ответ на недружественные действия последует.

У Европы проблемы с заполнением газовых хранилищ

Отдельно представитель Кремля высказался о ситуации с энергоснабжением в Европе. По его словам, даже при увеличении темпов закачки газа европейским странам не удастся полностью заполнить подземные хранилища до начала зимнего периода.

«Европейцы находятся сейчас в очень сложном положении, об этом неоднократно говорилось. У них проблемы с закачкой подземных хранилищ газа. И, даже выйдя на максимальные темпы закачки, они уже не сумеют это сделать до наступления зимы», — заявил Песков.

Он отметил, что с точки зрения экономической логики европейским странам следует искать более доступные источники энергии.

В качестве одного из вариантов представитель Кремля назвал российский трубопроводный и сжиженный газ.

Песков также заявил, что нынешний уровень биржевых цен на газ не является предельным и в дальнейшем возможны новые ценовые рекорды.

По его словам, одна из ниток «Северного потока» остается работоспособной и может быть запущена.

Готовой программы урегулирования конфликта на Украине нет

Представитель Кремля сообщил, что на данный момент не существует оформленных программ по урегулированию украинского конфликта.

«Мы не хотели и не будем в публичном формате обсуждать пункты. Оформленных программ в настоящий момент нет», — сказал он.

Так Песков прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о возможности создания дорожной карты для возобновления трехсторонних переговоров.

При этом представитель президента отметил, что сохраняется общее стремление к возобновлению переговорного процесса.

По его словам, российская сторона продолжает контакты с представителями США.

Саммит России, США и Китая

Песков также рассказал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ранее обсуждали возможность проведения трехсторонней встречи с участием Китая.

«Безусловно, и ранее тоже такая потенциальная возможность упоминалась и такая возможность будет», — отметил представитель Кремля.

По его словам, встреча лидеров может пройти в ноябре в китайском Шэньчжэне в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее о такой возможности говорил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отмечал, что проведение встречи зависит от организации со стороны принимающей страны.

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