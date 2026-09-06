Украина рассматривает идею легализации порно для пополнения военного бюджета

Украина рассматривает возможность полной легализации порноиндустрии, рассчитывая получать дополнительные налоговые поступления в военный бюджет. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Сейчас производство, распространение и хранение порнографических материалов на Украине запрещено законом и могут наказываться лишением свободы на срок до семи лет. При этом, как пишет издание, запрет не смог ликвидировать теневой рынок, который, по словам украинских чиновников, существует при поддержке коррумпированных сотрудников правоохранительных органов.

На этом фоне власти рассматривают вариант вывода индустрии из тени с последующим налогообложением. Инициативу продвигает народный депутат Ярослав Железняк. По его оценке, легализация позволит снизить уровень коррупции в полиции и принесет государству до 25 миллионов долларов ежегодно.

Как считает парламентарий, этих средств хватит примерно на закупку 30 тысяч беспилотников для нужд вооруженных сил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Люблинский суд Москвы рассмотрел дело об интернет-ресурсах с материалами, оскорбляющими чувства верующих. Проверка, проведенная по требованию прокуратуры, выявила на сайтах видеоролики порнографического характера с использованием образов церковных служителей. Доступ к материалам оставался открытым, в том числе для несовершеннолетних. Суд постановил заблокировать доступ к указанным интернет-ресурсам.

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