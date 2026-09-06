Украина рассматривает идею легализации порно для пополнения военного бюджета

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 21 0

В настоящее производство, распространение и хранение порнографических материалов в стране запрещено законом.

На Украине могут легализовать порно ради военного бюджета

Фото: www.globallookpress.com/Klaus-Dietmar Gabbert

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украина рассматривает возможность полной легализации порноиндустрии, рассчитывая получать дополнительные налоговые поступления в военный бюджет. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Сейчас производство, распространение и хранение порнографических материалов на Украине запрещено законом и могут наказываться лишением свободы на срок до семи лет. При этом, как пишет издание, запрет не смог ликвидировать теневой рынок, который, по словам украинских чиновников, существует при поддержке коррумпированных сотрудников правоохранительных органов.

На этом фоне власти рассматривают вариант вывода индустрии из тени с последующим налогообложением. Инициативу продвигает народный депутат Ярослав Железняк. По его оценке, легализация позволит снизить уровень коррупции в полиции и принесет государству до 25 миллионов долларов ежегодно.

Как считает парламентарий, этих средств хватит примерно на закупку 30 тысяч беспилотников для нужд вооруженных сил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Люблинский суд Москвы рассмотрел дело об интернет-ресурсах с материалами, оскорбляющими чувства верующих. Проверка, проведенная по требованию прокуратуры, выявила на сайтах видеоролики порнографического характера с использованием образов церковных служителей. Доступ к материалам оставался открытым, в том числе для несовершеннолетних. Суд постановил заблокировать доступ к указанным интернет-ресурсам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:03
Финляндия ограничила доступ к историческим материалам из РФ до 9999 года
22:50
«Бросил себе вызов»: Марк Тишман тренируется трижды в неделю
22:36
В Нефтекамске в результате пожара в жилом доме погибли трое детей
22:19
«И мозги, и сердце заняты»: как Марк Тишман проводит свободное время
22:06
Украина рассматривает идею легализации порно для пополнения военного бюджета
21:50
Песков: переговоры Путина и Трампа в ближайшие дни не планируются

Сейчас читают

В России хотят раздавать бесплатно участки под ИЖС
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами
Мистическая цепочка: короткая жизнь и тихая смерть звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео