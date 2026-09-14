«И смешно, и грустно»: Захарова высмеяла торговую войну Запада

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 17 0

В МИД РФ обратили внимание на двойные стандарты в отношении энергетического сотрудничества с Москвой.

Мария Захарова назвала торговую войну запада анекдотом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова сравнила торговую войну Запада с внешнеполитическим анекдотом

Методы торговой войны, которые западные страны используют против России, уже напоминают «современный внешнеполитический анекдот». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в беседе с ТАСС.

По ее словам, Запад оказывает давление на государства, которые сохраняют хорошие отношения с Москвой, и требует от них отказаться от российских энергоресурсов. При этом к собственным союзникам, продолжающим энергетическое взаимодействие с РФ, такой подход не применяется.

«С одной стороны, западники давили, оказывали давление, а иногда просто уже угрожали ряду стран, у которых хорошие отношения с Россией, отказаться от российских энергоресурсов. Но при этом, например, США не высказывали каких-либо сомнений в нормальности и возможности развития энергетического диалога между своими собственными союзниками и Россией», — сказала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что подобная политика выглядит одновременно «и смешно, и грустно». По ее мнению, западным государствам следовало бы придерживаться единого стандарта.

Захарова также заявила, что такие действия являются частью торговой войны, направленной на ограничение возможностей конкурентов. В качестве примера она привела Японию, которая подтверждает важность отношений и энергетического взаимодействия с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:30
«И смешно, и грустно»: Захарова высмеяла торговую войну Запада
2:15
Крепко взялся за вопрос: Трамп пообещал отменить пошлины на ирландский виски
2:00
«Москва с высоты 400 км»: «Роскосмос» показал столицу с борта МКС
1:45
«Деньги нужны»: Козловский получил премию Меньшикова на фоне спора об алиментах
1:30
«Может быть»: Авербух допустил участие безработного Дзюбы в «Ледниковом периоде»
1:15
Адвокат рассказала, могут ли уволить за несоблюдение дресс-кода

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
Мартышкин труд: в Петербурге обезьяна два дня выживает на холодном балконе
«Мы тебя ждали»: Харламов и Ковальчук показали первое фото ребенка
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео