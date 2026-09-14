Захарова сравнила торговую войну Запада с внешнеполитическим анекдотом

Методы торговой войны, которые западные страны используют против России, уже напоминают «современный внешнеполитический анекдот». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в беседе с ТАСС.

По ее словам, Запад оказывает давление на государства, которые сохраняют хорошие отношения с Москвой, и требует от них отказаться от российских энергоресурсов. При этом к собственным союзникам, продолжающим энергетическое взаимодействие с РФ, такой подход не применяется.

«С одной стороны, западники давили, оказывали давление, а иногда просто уже угрожали ряду стран, у которых хорошие отношения с Россией, отказаться от российских энергоресурсов. Но при этом, например, США не высказывали каких-либо сомнений в нормальности и возможности развития энергетического диалога между своими собственными союзниками и Россией», — сказала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что подобная политика выглядит одновременно «и смешно, и грустно». По ее мнению, западным государствам следовало бы придерживаться единого стандарта.

Захарова также заявила, что такие действия являются частью торговой войны, направленной на ограничение возможностей конкурентов. В качестве примера она привела Японию, которая подтверждает важность отношений и энергетического взаимодействия с Россией.

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