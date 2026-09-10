«Притча о блудном сыне»: Захарова обратилась к уехавшим из страны россиянам

Мария Захарова призвала сбежавших из-за СВО россиян возвращаться с покаяньем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала уехавших с 2022 года россиян возвращаться только при условии покаяния и отказа от агрессивных настроений. Заявление было сделано 9 сентября.

«Притча о блудном сыне написана была не нами. И так мы к этому и относимся. [Если уехавшие из-за СВО возвращаются] с покаянием, с раскаянием, без агрессии, с пониманием того, что были неправы — тогда это принимается», — рассказала она на брифинге.

Мария Захарова отметила, что в МИД РФ рассматривают уехавших в 2022 году как людей, которые могли поддаться панике, оказаться обманутыми или введенными в заблуждение. При этом, добавила дипломат, те, кто нарушил российские законы, находятся в компетенции правоохранительных органов.

Она подчеркнула, что эти граждане покинули не абстрактную страну, а родной дом и близких, по сути, бросили их. Захарова напомнила о трагедии старшего поколения, которое не понимало, куда и зачем уехали их дети и внуки. Причиной трудностей, по ее словам, была необходимость признать ошибочность своих действий, собственную панику и тот факт, что они дали себя обмануть.

Ранее 5-tv.ru писал том, как Захарова ответила Санду на слова об «оккупации» Молдавии.

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