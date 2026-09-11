В Москве таксистам запретили зазывать пассажиров в аэропортах и на вокзалах

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 17 0

Однако предусмотрены исключения для специально оборудованных стоянок.

Законна ли деятельность таксистов-зазывал

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве с сентября водителям такси запретили самостоятельно предлагать свои услуги пассажирам в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в Telegram-канале департамента транспорта.

Новые правила должны повысить качество обслуживания и безопасность пассажиров, а также снизить риск обмана и мошенничества.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях столицы будут внесены в ближайшее время.

При этом для таксистов сохранят возможность работать на специально оборудованных стоянках, предназначенных для оказания услуг такси.

По словам Ликсутова, сейчас в Москве работают более 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора такси.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что электромобили пока занимают менее 0,5% российского рынка такси. Всего в стране зарегистрировано менее четырех тысяч электрокаров, при этом в последние месяцы московские таксопарки стали активнее закупать UMO 5. Самой популярной моделью остается Evolute i-Pro — около 1,8 тысячи машин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:29
Премьер Индии по-русски написал об экономическом партнерстве с Россией
20:12
В Москве таксистам запретили зазывать пассажиров в аэропортах и на вокзалах
20:00
В Бурятии мужчина подстрелил сына при попытке спасти его от медведя
19:45
Отчаяние обреченных: ВСУ не в силах вырваться из харьковского котла
19:30
Древний сюрприз: помет динозавров помог ученым разгадать тайну их вымирания
19:15
«Мой воздух»: жених дочери Успенской публично обратился к ней после помолвки

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
Погибший в результате падения с горки в Иваново мальчик отмечал день рождения
Шестилетний мальчик погиб, упав с горки в торговом центре в городе Иваново
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео