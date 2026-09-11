В Москве таксистам запретили зазывать пассажиров в аэропортах и на вокзалах

Однако предусмотрены исключения для специально оборудованных стоянок.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Москве с сентября водителям такси запретили самостоятельно предлагать свои услуги пассажирам в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в Telegram-канале департамента транспорта.
Новые правила должны повысить качество обслуживания и безопасность пассажиров, а также снизить риск обмана и мошенничества.
Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях столицы будут внесены в ближайшее время.
При этом для таксистов сохранят возможность работать на специально оборудованных стоянках, предназначенных для оказания услуг такси.
По словам Ликсутова, сейчас в Москве работают более 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора такси.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что электромобили пока занимают менее 0,5% российского рынка такси. Всего в стране зарегистрировано менее четырех тысяч электрокаров, при этом в последние месяцы московские таксопарки стали активнее закупать UMO 5. Самой популярной моделью остается Evolute i-Pro — около 1,8 тысячи машин.
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