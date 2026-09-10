Нет шансов на нормальные отношения: принц Гарри взбешен из-за возвращения в Британию
Ранее король Карл III выпустил инструкцию по обращению с герцогами Сассекскими.
Фото: www.globallookpress.com/Cover Images
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Radar Online: принц Гарри чувствует себя несчастным из-за возвращения в Британию
Принц Гарри после возвращения в Великобританию не изменил своего отношения к королевской семье и по-прежнему испытывает недовольство в адрес монархии. Такое мнение высказала королевский обозреватель Шарлотта Гриффитс, ее слова приводит Radar Online.
«Его голова находится ровно в том же пространстве „Мегзита“, что и в 2020 году. Сассекский глубоко несчастен и взбешен на королевские институты так же сильно, как и прежде. У него нет абсолютно никаких шансов на возобновление нормальных отношений с принцем Уильямом», — заявила журналистка.
По словам Гриффитс, бывшие друзья герцога Сассекского в Великобритании ожидали увидеть его готовым к диалогу и примирению, однако, как утверждает обозреватель, столкнулись с прежними претензиями и напряженностью.
Новой причиной недовольства, предположительно, могло стать решение Букингемского дворца. Король Великобритании Карл III направил представителям правительства и военным структурам разъяснение статуса герцогов Сассекских.
В документе указано, что Меган и Гарри остаются частными лицами с коммерческими и благотворительными интересами. Их прежние титулы не используются, а деятельность не связана с официальными обязанностями монархии.
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