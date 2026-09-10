Radar Online: принц Уильям опасается, что у Гарри есть шпионы

Принц Уильям опасается, что личные сведения о королевской семье могут передаваться принцу Гарри через знакомых в окружении монархии после возвращения герцога Сассекского в Великобританию. Об этом сообщило Radar Online со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, речь не идет о какой-либо организованной слежке. Беспокойство наследника престола связано с тем, что Гарри много лет находился внутри королевского круга и продолжает поддерживать отношения с людьми, работающими при дворе.

«Уильям беспокоится не из-за какой-то организованной шпионской операции. Дело в том, что Гарри провел всю свою жизнь в этом учреждении и, естественно, до сих пор знаком со многими в королевском мире», — заявил источник.

По его словам, после возвращения Сассексов в Великобританию принц Уэльский стал осторожнее относиться к тому, какой информацией делится с окружающими.

При этом собеседник издания отметил, что многие сотрудники дворца ранее работали с обоими братьями и сохраняют личные связи с Гарри.

Другой источник подчеркнул, что герцог Сассекский отверг бы предположения о наличии у него «шпионов» при дворе. По его словам, обычное поддержание давних отношений не означает передачу конфиденциальной информации.

Гарри и Меган Маркл перестали выполнять обязанности работающих членов королевской семьи в 2020 году. После этого отношения пары с родственниками осложнились на фоне интервью, документального сериала и публикации мемуаров принца.

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