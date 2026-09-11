Ветеран СВО с протезом ноги покорил небо после восхождения на Эльбрус

Участники уникального проекта «Время сильных» берут новые высоты. Ветеран спецоперации после восхождения на Эльбрус покоряет небо. Боец, который впервые в мире взошел на высочайшую гору Европы с протезом ноги, совершил серию прыжков с парашютом. У этого поступка была цель — закончить подготовку на десантника. Боец прервал ее, так как отправился на передовую. С героем, который покорил небо, встретилась корреспондент «Известий» моя коллега Наталия Оскерко.

Высота четыре тысячи метров. Прыжок — свободное падение — парашют раскрыт. Так исполняется большая мечта ветерана СВО Артема Тумака.

За подготовкой к 25 таким прыжкам наблюдала целая команда врачей, а на земле каждый раз ждал техник-протезист. У спортсмена ампутация верхней трети голени — последствие минно-взрывного ранения на передовой.

«У меня помимо того, что нет ноги, получается, перебило внутренние органы, у меня перебита рука. Я хотел себе доказать, что я ни от кого ничем не отличаюсь», — сказал ветеран СВО Артем Тумак.

И доказал! В прошлом году Артем покорил самую высокую вершину России и Европы — это было первое в мире групповое восхождение на Эльбрус ветеранов СВО на протезах ног. Тогда он уверял: это не предел, а только начало. И организаторы проекта «Время сильных» помогли сделать следующий невероятный шаг: освоить парашютный спорт. Ведь Артем всегда мечтал о небе.

Но став десантником — закончить подготовку не успел — отправился на фронт. Так что в День ВДВ надевал только тельняшку — такова уж традиция.

«Тельняшку заработать можно кровью, и берет можно получить, прыгнув. Когда мне сказали, что все, готовься — я, наверное, прям думал, что заплачу от радости», — сказал Артем Тумак.

Специалисты компании «Бионика 2.0» приняли вызов — модифицировали уже имеющийся у Артема протез.

«Мы подходили комплексно, подбирали специальные крепления, специальную стопу. И также мы разработали 3D-накладку, которая компенсирует объем под костюмом для придания аэродинамики», — сказал врач-протезист биотех-компании «Бионика 2.0» Шовги Багиев.

Это необходимо, чтобы прыжок был стабильным и управляемым — без накладки Артема бы закрутило в воздухе.

«Каждая такая деталь уникальна. Накладка в точности повторяет форму здоровой ноги конкретного пациента, а вот такая сетчатая структура максимально облегчает конструкцию, чтобы ее обладателю было комфортно», — сообщила корреспондент Наталия Оскерко.

Все прыжки с парашютом прошли успешно. И для врачей клиники высоких технологий «Белоостров» — опорного медицинского центра группы компаний «ММЦ» по подготовке бойцов к Эльбрусу — это показатель: разработанный ими первый в России уникальный комплекс тренировок и восстановительных процедур работает: не только в моменте, но и спустя время. Команда лучших специалистов, индивидуальный подход и передовое оборудование помогли вывести возможности бойцов на максимум.

«Если человек очень хочет, если у человека есть мечта, то при определенных усилиях он может вернуться даже в экстремальный спорт и продолжать получать результаты, которые еще раньше казались просто немыслимыми для людей с инвалидностью, тем более на протезах», — сказала заведующая отделением функциональной диагностики клиники высоких технологий «Белоостров» Оксана Гуткина.

«Сейчас мы стараемся подстраивать протез под запросы пациента — это могут быть различные насадки, это могут быть различные стопы — для прыжков, для бега, для плавания», — сказала врач-реабилитолог биотех-компании «Бионика 2.0» Анна Данилина.

Или — как в случае Артема — для парашютного спорта. Экзамены сданы, ветеран получил лицензию на самостоятельное выполнение прыжков. Он с гордостью носит голубой берет и помогает восстанавливаться таким же, как и он, героям.

«Почему я это рассказываю: мотивировать ребят, что нужно жить дальше — своим примером. Руки короткие, как говорится, всех мы не обнимем. Но какое-то определенное количество мы введем нормально в строй. А вот эти люди — они уже своих обнимут. И цепочка заработает», — сказал Артем Тумак.

Теперь в планах ветерана — собрать команду парашютистов на протезах, чтобы доказать: их возможности ограничены — только на бумаге.

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