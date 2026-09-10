Собянин рассказал о первой за сто лет реставрации усадьбы Кузьминки

Собянин: к концу года завершится реставрация четырех объектов усадьбы Кузьминки

В Москве продолжается комплексная реставрация усадьбы Кузьминки, объединяющей около 40 памятников архитектуры. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил Сергей Собянин.

Над созданием имения Строгановых и Голицыных трудились известные архитекторы и скульпторы — от Ивана Жеребцова и Родиона Казакова до Доменико Жилярди и Петра Клодта. За 300 лет усадьбу посещали Петр I, Александр II и императрица Мария Федоровна. В отличие от многих других имений, ставших музеями после революции, Кузьминки на целый век занял Всероссийский научный институт ветеринарии, поэтому масштабных работ здесь долго не проводилось.

В 2024 году началась первая за последние сто лет комплексная реставрация усадьбы, парка и водоемов. В программу включены более 30 памятников, шесть из них уже полностью отреставрированы.

Прямо сейчас работы ведутся на 15 объектах, четыре из которых должны быть готовы к концу года, включая Восточный и Западный флигели на Господском дворе. Главная гордость проекта — четыре скульптуры львов, которые уже вернулись на свои исторические места.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Единый государственный реестр объектов культурного наследия были включены 18 исторических зданий и сооружений Москвы, которые теперь находятся под государственной охраной. Включение объектов в реестр позволяет сохранить их исторический облик и подлинные архитектурные элементы.

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