Собянин рассказал о первой за сто лет реставрации усадьбы Кузьминки

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 23 0

В программу включены более 30 памятников архитектуры.

Собянин рассказал о реставрации усадьбы Кузьминки в Москве

Фото: Редакция «Мос.Фото»

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Собянин: к концу года завершится реставрация четырех объектов усадьбы Кузьминки

В Москве продолжается комплексная реставрация усадьбы Кузьминки, объединяющей около 40 памятников архитектуры. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил Сергей Собянин.

Над созданием имения Строгановых и Голицыных трудились известные архитекторы и скульпторы — от Ивана Жеребцова и Родиона Казакова до Доменико Жилярди и Петра Клодта. За 300 лет усадьбу посещали Петр I, Александр II и императрица Мария Федоровна. В отличие от многих других имений, ставших музеями после революции, Кузьминки на целый век занял Всероссийский научный институт ветеринарии, поэтому масштабных работ здесь долго не проводилось.

В 2024 году началась первая за последние сто лет комплексная реставрация усадьбы, парка и водоемов. В программу включены более 30 памятников, шесть из них уже полностью отреставрированы.

Прямо сейчас работы ведутся на 15 объектах, четыре из которых должны быть готовы к концу года, включая Восточный и Западный флигели на Господском дворе. Главная гордость проекта — четыре скульптуры львов, которые уже вернулись на свои исторические места.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Единый государственный реестр объектов культурного наследия были включены 18 исторических зданий и сооружений Москвы, которые теперь находятся под государственной охраной. Включение объектов в реестр позволяет сохранить их исторический облик и подлинные архитектурные элементы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
85.46
-1.01 99.25
-1.25
Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
МЦК исполнилось десять лет: ежедневно им пользуются 600 тысяч пассажиров
19:05
Опасная обработка погреба: две пенсионерки погибли в Алтайском крае
19:00
Собянин рассказал о первой за сто лет реставрации усадьбы Кузьминки
18:53
Мантуров поручил сократить сроки восстановления НПЗ
18:50
Британия впервые признала использование спутниковой системы от SpaceX в военных целях
18:45
Небольшой, но рост: сколько россиян пойдут голосовать на предстоящие выборы

Сейчас читают

Меню на минималках: McDonald’s на Украине сократил ассортимент в ряде ресторанов
«Я стала Марией Магдалиной»: Лариса Долина причислила себя к лику святых
Джигурда потребовал деньги за свои изображения на маркетплейсе: что решил суд
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео