«Я чувствую людей»: модель Алексеева объяснила, зачем взяла Киркорова за руку

Валентина Алексеева заявила, что взяла за руку Киркорова, чтобы поддержать его

Победительница конкурса «Мисс БРИКС — 2026» рассказала, почему на церемонии открытия памятника родителям народного артиста Филиппа Киркорова взяла певца за руку. Свой жест она объяснила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения «Русского Радио».

Модель отметила, что хотела таким образом поддержать поп-короля отечественной эстрады, который, по ее словам, в этот момент очень сильно переживал. Валентина подчеркнула, что волнение Киркорова на мероприятии было заметным.

Девушка также заявила, что способна прочувствовать состояние других людей. В этот момент она ощутила, что артисту нужна поддержка.

«Я просто очень чувствую людей. Я чувствую, когда им по-настоящему важно взять их за руку. Этот жест, был, конечно, чтобы поддержать», — уточнила Алексеева.

Ранее 5-tv.ru писал об открытии Киркоровым памятника своим родителям на Троекуровском кладбище. Во время церемонии исполнитель не сдержал эмоций и расплакался.

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