«Я чувствую людей»: модель Алексеева объяснила, зачем взяла Киркорова за руку

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 27 0

Король эстрады 9 мая открыл памятник своим родителям в Москве. Во время церемоний он не смог сдержать слез.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Валентина Алексеева заявила, что взяла за руку Киркорова, чтобы поддержать его

Победительница конкурса «Мисс БРИКС — 2026» рассказала, почему на церемонии открытия памятника родителям народного артиста Филиппа Киркорова взяла певца за руку. Свой жест она объяснила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения «Русского Радио».

Модель отметила, что хотела таким образом поддержать поп-короля отечественной эстрады, который, по ее словам, в этот момент очень сильно переживал. Валентина подчеркнула, что волнение Киркорова на мероприятии было заметным.

Девушка также заявила, что способна прочувствовать состояние других людей. В этот момент она ощутила, что артисту нужна поддержка.

«Я просто очень чувствую людей. Я чувствую, когда им по-настоящему важно взять их за руку. Этот жест, был, конечно, чтобы поддержать», — уточнила Алексеева.

Ранее 5-tv.ru писал об открытии Киркоровым памятника своим родителям на Троекуровском кладбище. Во время церемонии исполнитель не сдержал эмоций и расплакался.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
85.46
-1.01 99.25
-1.25
Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:39
Стучится в чужие дома: в Благовещенске мужчина пропал после операции на мозге
6:25
Политех открыл в Великом Новгороде новые площадки
6:10
Танкисты сравняли «опорники» ВСУ с землей. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
5:50
На Пятом канале акция «День добрых дел» для сестер Каримовых
5:38
Ода Прокофьеву и Шостаковичу: Гергиев о «юбилейном» сезоне Большого театра

Сейчас читают

Газ не поверил в Китай: надежды Европы испаряются — уже почти $ 1000
Как снизить расход топлива у автомобиля
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами
Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео