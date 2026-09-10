Похолодание бьет по сердцу? Кому стоит опасаться резкой смены погоды

Кардиолог Кокин: резкое похолодание повышает нагрузку на сердце и сосуды

Осенние перепады температуры могут стать дополнительной нагрузкой для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом само по себе похолодание не является причиной проблем с сердцем у здорового человека, рассказал Life.ru врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Евгений Кокин.

«Сам по себе перепад температуры не является заболеванием и не означает, что у здорового человека обязательно возникнут проблемы с сердцем. Но при резком охлаждении сосуды сужаются — это нормальная реакция организма, которая помогает уменьшить потерю тепла», — отметил специалист.

По словам врача, при снижении температуры на улице организм может реагировать учащением сердцебиения и повышением давления. Для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы такие изменения могут представлять большую нагрузку из-за сниженных адаптационных возможностей.

Особенно внимательно к погодным переменам стоит относиться пациентам с гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, нарушениями ритма, а также тем, кто ранее перенес инфаркт или инсульт. В группе повышенного внимания находятся и пожилые люди.

Кардиолог подчеркнул, что важно обращать внимание не на сам факт похолодания, а на появление необычных симптомов. Опасными признаками могут быть выраженная слабость, головокружение, одышка, нерегулярное сердцебиение или значительное повышение давления.

Чтобы снизить нагрузку на организм в холодную погоду, врач советует одеваться по сезону, защищать от холода голову и конечности, а после выхода на улицу не приступать сразу к интенсивным физическим нагрузкам.

Тем, кто занимается спортом на открытом воздухе, при резком похолодании рекомендуется временно снизить нагрузку и увеличить время разминки. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями уровень допустимой активности лучше заранее обсудить с врачом.

Пациентам с гипертонией также следует контролировать показатели давления в период температурных перепадов. При этом самостоятельно менять дозировку назначенных препаратов из-за изменения погоды не стоит.

Кардиолог отметил, что специальная осенняя диета для защиты сердца не требуется. Достаточно придерживаться привычных принципов здорового питания: употреблять овощи и фрукты, ограничивать количество соли и избегать чрезмерного употребления алкоголя.

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