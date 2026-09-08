Пресекают удары: как армия России сбивает украинские дроны в Донбассе

Особенно внимательно сегодня приходится следить за небом в нашем тылу — украинские боевики пытаются бить по любому транспорту на дорогах Донбасса. Опасность грозит не только грузовикам, но и обычным легковым машинам. Как российские военные пресекают эти удары — увидел корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Трассы Донбасса — теперь сплошная боевая зона. Горят гражданские машины, грузовики с продовольствием. Пожарных расчетов на всех не хватает, и чаще огонь тушат военные, спасают пассажиров и очищают дороги от остовов техники.

Бойцы героически двигают фронт все дальше от тыла, но мы живем в эпоху развития боевых дронов, а у технической эволюции свои законы. И смертоносные «Хорнеты» в поселках ЛНР и давно мирном Луганске становятся обыденностью.

А это кадры на трассе из другого прифронтового региона. Строительные грузы для федеральных объектов сопровождает вооруженная охрана. Ведь на уровень опасности передвижения теперь очень влияет тип гражданского транспорта.

На первом месте в зоне риска любые бензовозы. Далее грузовики — «КАМАЗ», «Уралы», фуры. Затем пикапы и внедорожники, особенно УАЗ «Патриот» и «Нивы». Конечно, УАЗики-«буханки». Иногда целями становятся микроавтобусы и «скорые». Под угрозой — «ПАЗики» и просто рейсовые автобусы.

Но когда у беспилотника ВСУ заканчивается топливо, он атакует любую ближайшую легковушку. Поэтому каждый водитель в ЛНР отслеживает активность и направление полетов украинских дронов в специальных чатах.

На записи слышна боевая работа наших военных. Их фронт теперь не только у ЛБС, но и в тылах. Если бы не ПВО и мобильные огневые группы 25-й армии группировки «Запад», которые эффективно охотятся на дроны, ситуация в республике стала бы невыносимой.

При угрозе дрона, особенно если он вылетает внезапно, а останавливаться некогда, бойцу приходится работать на ходу. Тряска мешает, но в такой ситуации выбирать не приходится.

«Да, тут они каждый день экстремальные ситуации. Ну, трясет, да. При тряске, понятно, что сложно все это делать. Но стараемся», — говорит боец МОГ 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Борода».

Они прочесывают территорию, расставляют посты и сбивают дроны на подступах к трассам и населенным пунктам.

«Дальность пристрелянная, грубо говоря, два километра. От двух и выше. Рабочая — полторы тысячи», — сказал водитель-механик МОГ 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Мороз».

И если МОГи борются с тучей дронов как с последствием, то причиной занимаются другие роды войск. Подавление пунктов запуска БПЛА ВСУ — дело, в том числе, и наших реактивщиков.

Работа быстрая, а потому тут важны каждое действие и любая мелочь.

«Да, каждый шаг отработан. Даже при открытии сетки маскировочной один отвечает за левый угол, другой за правый. Другой отвечает за дерево конкретное, и в таком роде все», — сказал командир боевой машины «Ураган» 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Чапай».

Борьба с дронами становится системной. Это не только расширяющаяся эшелонированная оборона неба армией, но теперь полномочия по охране критической инфраструктуры есть и у невоенных организаций.

Следующие шаги — развитие дешевых средств перехвата и обнаружения, локальные купола над объектами и расширение охранных полномочий важных гражданских структур.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.