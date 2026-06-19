«Будет ездить со мной»: Туриченко не хочет расставаться с сыном

Певец Туриченко планирует брать сына с собой на гастроли, когда он подрастет

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко разрывается между работой и домом, где его ждет жена и крошка-сын. Мальчик родился в феврале, счастливые родители назвали его Леоном. И теперь артист ищет любую возможность, чтобы провести время с малышом. Об этом он рассказал на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение», и его поддержала супруга Дарья.

«У нас такая работа, что времени очень много, мы находимся на гастролях. Мы сегодня приехали, понянчились с утра, приехали на МУЗ-ТВ, потом поедем домой, еще немножко понянчимся и едем снова на концерт», — поделился Туриченко.

«Но он все равно вовлеченный, он любую секундочку, минуточку сразу бежит домой, чтобы пообщаться», — добавила его супруга.

Певец подчеркнул, что очень старается уделять достаточно внимания сыну. Иногда Туриченко кажется, что он упускает важные моменты, но приходится снова и снова выходить на сцену, выполнять свой долг перед зрителями. В будущем, когда Леон подрастет, полагает исполнитель, ситуация изменится.

«Он пока маленький, но в дальнейшем он будет ездить со мной на концерты», — заключил он.

Солист «Иванушек» впервые стал отцом в 43 года. Он начал встречаться с Дарьей Тарасовой в 2020 году и, прежде чем взять на руки Леона, налаживал отношения с ее сыном Платоном. Поначалу пара жила раздельно. В 2021-м Кирилл сделал предложение Дарье на свадьбе бизнесмена Джоана Шнельцауэра и блогера Марии Солодар.

Влюбленные сыграли первую импровизированную свадьбу осенью 2023 года на съемках клипа на сольную песню Туриченко, для Дарьи это был сюрприз. Через год состоялась «настоящая» в кругу близких и друзей. Жена сообщила певцу о беременности на дне рождения его приятеля, а гендер-пати супруги устроили прямо на концерте «Иванушек». Артист присутствовал на родах и был очень рад, что стал свидетелем этого чуда.

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