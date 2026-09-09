Сейчас европейские союзники срочно обсуждают новые варианты помощи Украине. В Германии, похоже, готовы действовать по принципу «пан или пропал». Канцлер Мерц в условиях экономического кризиса и растущего недовольства в обществе делает ставку на военное производство. Глава немецкого МИД призывает заключать больше контрактов и не отдавать, а продавать оружие Киеву.

Наконец, министр обороны Писториус, чтобы обеспечить непомерные аппетиты ВСУ, уже приказал открывать арсеналы Бундесвера. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин выяснил, как в Берлине оправдывают курс на милитаризацию и чем такая политика может обернуться для самого канцлера Мерца.

Германия задумала новое экономическое чудо — курс на затяжную войну. Для людей — катастрофа. Для немецких оружейных концернов — многолетний заказ и успешный бизнес. Берлин устами своего главного дипломата без стеснения заявляет об этом, выкатывая и для Киева условия: все оборонзаказы — сюда, а уехавших украинцев — обратно, под ружье и на фронт, чтобы этот конфликт еще сильнее разгорался.

«С точки зрения финансовой и военной помощи, мы сейчас являемся самым крупным сторонником Украины. И, естественно, немецкая оборонная промышленность должна от этого выигрывать. Я повторяю это снова и снова. Я также сказал об этом Зеленскому во время своего последнего визита: мы с вами, мы поддерживаем вас, но я должен объяснить это и немецким налогоплательщикам», — сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Чем дольше стреляют, тем больше нужно производить. Писториус в разговоре с генсеком НАТО рапортует о подготовке Киева к зиме, помогая не гуманитаркой, конечно, а ракетами, само собой.

«В рамках саммита НАТО я принял решение поставить Украине срочно необходимые ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов Бундесвера, немецких вооруженных сил», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

А самим при этом срочно нужно заполнять пробелы, наращивая производство для американских Patriot, за счет чего министру обороны уже не получается замалчивать.

«Бесплатные школьные обеды, лучшие школы, лучшие велосипедные дорожки, лучшее образование — все это не имело бы значения без безопасности. Мы должны это ясно понимать», — сказал Борис Писториус.

Только, если по-честному, не все так разчудесно, как им хотелось бы. Деньги у немецкого ВПК появляются не из воздуха. Германия погрязла в долгах — на милитаризацию сжигаются, по оценке минфина, в самом деле суммы космических масштабов.

«Я считаю, что санкции в любой форме не имеют смысла, и, прежде всего, они нанесли огромный ущерб самой немецкой экономике», — сказал сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

Даже бывшая канцлерин Ангела Меркель, которую сложно теперь уже заподозрить в симпатиях к России, сомневается в попытках вернуть былое немецкое лидерство на одном перевооружении и эскалации.

«Я хотела оставаться в диалоге с этими сложными соседями Европы. Оглядываясь назад, я говорю это также как самокритику: если бы мы увеличили военные расходы в Европе быстрее после Крыма, то и дипломатическую сторону тогда тоже не следовало забывать. На протяжении всего моего мандата я всегда стремилась к диалогу с Путиным», — сказала бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

А теперь каждый день только новые потери, экономические и политические, по итогам первого же поражения на земельных выборах правящей партии, обернувшегося против самого же канцлера. «Мерц должен уйти» — уже не просто уличный лозунг. Внутри самой ХДС вовсю уже говорят не «что», а «кого менять».

«Он должен встать с кресла, а на него должен сесть другой», — сказал заместитель председателя ХДС в Мекленбурге-Передней Померании Тино Шоманн.

То же самое звучит от крупного бизнеса, который активно вкладывался и донатил в пользу христианских демократов.

«Мерц все провалил. Он должен уйти. Он должен подать в отставку», — сказал немецкий предприниматель Карстен Машмайер.

В немецких медиа вовсю составляют список «кто вместо него». Там уже и глава МИД Йоханн Вадефуль, и председатель Бундестага Юлия Клекнер, Маркус Зедер — премьер-министр Баварии, председатель ХСС, Александр Добриндт — министр внутренних дел Германии. Вроде как кто угодно, лишь бы не Мерц. Звучит и более серьезная фамилия: премьера Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста, который все активнее участвует вместо канцлера в предвыборных турне. Его так и называют: «Reservekanzler Wüst» — то есть буквально «запасной канцлер».

И вопрос уже не в том, «сколько теперь стоит этот курс» и в какие долги он загоняет Германию, а «сколько еще ХДС готова расплачиваться за главного идеолога немецкой милитаризации».



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