«Бурановские бабушки» спели хит «Сигма бой» на фестивале в Екатеринбурге

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На сцене — слияние поколений, музыкальных стилей и дуэты звезд из разных стран.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Энергия, идеи и амбиции со всего мира сегодня собраны в одной точке. В Екатеринбурге в самом разгаре Международный молодежный форум.

Участники из разных уголков планеты не только обсуждают серьезные темы, говорят о будущем, но и ярко проводят время. В кулуарах — удивительный сплав опыта и молодости. Легендарные «Бурановские бабушки» добавили в свой репертуар один из главных хитов современных зумеров.

На сцене тоже слияние как поколений, так и музыкальных стилей. Популярные российские артисты выступили в дуэтах со звездами Бразилии, Кении, Омана, Китая и Индии.

Смешение культур происходит и через живопись. В конкурсе молодых художников приняли участие более 1600 авторов из разных уголков мира. Лучшие работы выставлялись в одном из филиалов Третьяковской галереи, а сейчас экспозиция переместилась на главную площадку форума.

«Те работы, которые представлены, они абсолютно разными путями, но транслируют одну и ту же мысль, что все ценности, которые в локальных культурах представлены, — они на самом деле нас объединяют», — сказала первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.

Кроме того, на площадке собрались будущие и уже работающие молодые дипломаты из разных стран. А сегодня в Екатеринбурге состоится одна из ключевых встреч — сессия с главой МИД России. Все желающие смогут задать Сергею Лаврову вопросы и обсудить роль нового поколения в построении более справедливого миропорядка.

Вечером гостей ждет большой гала-концерт и церемония закрытия. А завтра иностранные участники отправятся в путешествие по России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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