Куда пропали деньги Усольцевых: прокуратура не включила 300 тысяч в вещдоки

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Родственники планируют сохранить деньги до решения суда о признании владельца погибшим.

В машине было 300 тысяч: куда пропали деньги Усольцевых

Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева/mu30042016

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Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

ТАСС: Прокуратура не включила деньги из машины Усольцевых в состав вещдоков

 

Триста тысяч рублей, обнаруженные в машине Сергея Усольцева, пропавшего вместе с женой и дочерью осенью 2025 года, не признаны вещественным доказательством. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители прокуратуры Красноярского края. По их данным, средства передали на хранение дочери мужчины.

«Деньги, 300 тысяч рублей, найденные в машине, были отданы дочери под расписку на хранение. Эти деньги не признавались вещественным доказательством», — пояснили в прокуратуре.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года в Кутурчинском Белогорье. Автомобиль семьи обнаружили на месте происшествия, а в бардачке находилась крупная сумма денег. Адвокат Дмитрий Кравченко в интервью агентству заявил, что родственники намерены сохранить средства до тех пор, пока суд не признает владельца погибшим.

Однако, поскольку деньги не являются вещественным доказательством, распоряжаться ими можно и без разрешения следователя.

Исчезновение произошло в Партизанском районе Красноярского края, в окрестностях горы Буратинка. Семья отправилась на прогулку и вскоре перестала выходить на связь. В октябре завершились масштабные поиски, в которых приняли участие около 1,5 тысячи человек. Летом 2026 года поиски возобновили, но результатов они не принесли.

Следствие рассматривает три основные версии произошедшего: несчастный случай, криминальный инцидент и побег. Пока ни одна из них не получила подтверждения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в интервью 5-tv.ru сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов опроверг информацию о возможном переезде родителей в США. Он пояснил, что у отца действительно есть близкий человек в Калифорнии, но это не подтверждает версию об эмиграции.

Баталов придерживается версии, что семья могла исчезнуть добровольно, однако причины такого решения ему неизвестны. Он считает маловероятным, что родственники потерялись в тайге, поскольку Сергей Усольцев имел туристический опыт и, по его мнению, оставил бы следы. Также он отвергает криминальную версию: наиболее вероятным ему кажется сознательный уход семьи, но куда и зачем — он не знает.

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